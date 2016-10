Villingen-Schwenningen Vereine stellen sich vor und hoffen auf junge Leute

Norbert Rapp, Vorsitzender der Heimat- und Trachtengruppe, freute sich, dass mehrere Schülerinnen (der Knabennachwuchs fehlt noch) einen kleinen Tanz geübt hatten, den sie zahlreichen interessierten Eltern in der Turnhalle vorführten. Die Erwachsenen der Heimat- und Trachtengruppe würden nicht mehr tanzen, aber an Umzügen teilnehmen, so Rapp. Umso mehr wünscht sich der Verein jugendlichen Nachwuchs, um die Tradition aufrecht zu erhalten. Man habe genügend Trachten für Kinder, so dass diese für die Vorführung in der Turnhalle ausgeliehen werden konnten, fuhr er fort.

Bevor die Kinder den "Tanz der Schuster" vorführten, erklärte Anita Knoll den Zuschauern die Tracht. Es handele sich um die katholische Weigheimer Tracht, erklärte sie. Sie zeigte auf die Hauben und erläuterte, dies sei der Schindlgiebel, also die ­Backenhaube. Auch für das Mieder hatte sie den Namen bereit: "Das ist das Grällele", betonte sie. Die Bezeichnung komme von den Perlen, mit denen das Mieder bestickt sei, fuhr sie fort.

Nach der Vorführung der jungen Tänzerinnen – wir haben schon sechs Kinder, die sich interessieren – freute sich der Vorsitzende, wurde von Schülern unter der Anleitung des Musikvereins in der Turnhalle rhythmisch getrommelt.