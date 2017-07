Villingen-Schwenningen Vereine freuen sich über Preise

200 regionale Vereine hatte Rudolf Reim angeschrieben und eingeladen, sich anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Firma Hoerco an einem Wettbewerb zu beteiligen. Sieben Vereine hatten sich getraut, sich vor dem Gremium bei Hoerco zu präsentieren, und das hatten sie alle sehr kreativ getan, lobten Verena Hoer und Rudolf Reim bei der Preisverleihung. Über den ersten Preis, einen Scheck in Höhe von 3000 Euro freute sich der Turnverein Villingen ganz besonders. Mit seinem Zirkus Confetti hatten sie die Puppe aus dem Koffer, die plötzlich zum Leben erwachte, so herrlich dargestellt, dass die Jury dem Verein die Siegprämie zusprach. Über 1500 Euro freuten sich die zweiten Gewinner, die Twirlerinnen, die mit ihrer Aufführung ebenfalls überzeugten. Coulours of Pop aus Obereschach hatten sich mit ihrem Flashmob den dritten Preis, 750 Euro, sehr wohl verdient. Jeweils 100 Euro hatten die Schalmeien, die Hospiz-Bewegung und ShintaiKan, Dojo Karate, ebenfalls sehr zufrieden, entgegengenommen.

"Wir engagieren uns immer für die Vereine", erklärten Verena Hoer und Rudolf Reim und betonten, dass ihnen alle Aufführungen sehr gut gefallen hatten.