Villingen-Schwenningen. Aufgrund der Nachfrage verlängert die Vereinigung der Sportangler (VDSA) die Zeit für Vorbestellungen von Forellen für Karfreitag. Der Angelverein bietet ganze frische und geräucherte Schwarzwaldforellen an, die an Gründonnerstag (13. April) zwischen 15 und 18.30 Uhr an der Weiheranlage zwischen Marbach und Rietheim abgeholt werden müssen. Der Forellenverkauf geht nur über Vorbestellung. Fische können nun noch bis Freitag, 24. März, mit Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer unter 07721/9448518 oder per E-Eail unter Dieter.wacker@kabelbw.de bestellt werden.