Villingen-Schwenningen Verein trauert um Lore Schneider

Die Feier zu ihrem 90. Geburtstag war schon fertig geplant, doch bereits das Jahreskonzert vor einer Woche konnte sie aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr besuchen, teilt der Verein mit.

Ein Drittel der über 200 Jahre alten Stadtmusikgeschichte hat sie zusammen mit ihrer Familie hautnah mitgelebt. Trotz des Todes ihres Ehemannes Rudi vor 22 Jahre hat sie sich für das Geschehen ihrer Stadtmusik, insbesondere des Spielmannszuges, immer sehr interessiert.

Einen nicht zu überbietenden Verdienst erwarb sie sich bei der Aufarbeitung einer Chronik der Stadtmusikgeschichte. Ein vorhandenes Protokollbuch welches das Geschehen von 1890 bis 1956 wiedergab lag vor, allerdings überwiegend in altdeutscherSchrift. Sie hat daraus ein Nachschlagewerk in drei Bänden, ergänzt auch noch mit Bildmaterial, für die Nachwelt erschaffen. Bei der Gründungsversammlung des Fördervereins der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen am 21. Mai 1999 war sie von erster Stunde mit dabei und hatte von 2001 bis 2009 das Amt der Schriftführerin inne. "Die Stadtmusik Villingen und deren Förderverein werden sie stets in dankbarer Erinnerung behalten."