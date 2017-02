Villingen-Schwenningen Verein steht für Kulturzentrum parat

VS-Villingen. Den Schritt, sich nun endgültig als künftiger Träger ins Spiel zu bringen, habe der Verein mit den Wahlen im Dezember vorbereitet und bei einer Sitzung nun endgültig beschlossen, erklärt der neue Vorsitzende. Ihm stehen Gunnar Frey als sein Stellvertreter und Friedhelm Schulz als Kassierer zur Seite. "Unser Ziel ist es, dass die Stadt uns die Trägerschaft gibt, immerhin haben wir das Thema Jugendkulturzentrum die vergangenen Jahre vorangetrieben", betont Schurr.

Der Verein habe sich nur vor­übergehend etwas zurückgezogen, da es personelle Wechsel geben habe und einige Mitstreiter ins Berufsleben gestartet seien. Doch die nun gewählte Führungsspitze stehe für neue Aufgaben parat. "Wir gehen in die Vollen", gibt er die Devise für das Jugendförderungswerk vor. Das Team mache sich jetzt daran, das vom verstorbenen SPD-Urgestein Harry Frey entworfene und dem ehemaligen Vorstandsmitglied Daniel Leguy-Madžar weiterentwickelte Konzept im Detail auszuarbeiten. Auch, um manch Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, dem Verein fehle ein Programm, um die Verantwortung für das Jugendkulturzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Familienfreizeitparks im Zentralbereich zu übernehmen. "Wir stellen uns so auf, dass wir es zusammen mit ehrenamtlichen Helfern betreiben können", unterstreicht Schurr.

Geplant sei, mit allen zusammenzuarbeiten, die Interesse haben, ob Organisationen, Vereine oder in der Jugendarbeit engagierte Bürger. "Wir stehen jedem offen, das sehen wir als besten Weg an." Jeder könne jetzt schon mitwirken und Ideen einbringen, möglich seien auch Integrations- und Inklusionsprojekte. Zudem wolle er natürlich mit dem Jugendgemeinderat zusammenarbeiten und beispielsweise mit seinen Kollegen die Konzeption in der Beteiligungswerkstatt präsentie ren und Diskussionen anregen. Überhaupt mache der Verein nun verstärkt in der Öffentlichkeit auf seine Anliegen aufmerksam, biete nach den Fasnachtsferien einen Informationsabend für Gemeinderäte und interessierte Bürger an, um die konkreten Pläne vorzustellen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Derzeit organisiere das Team eine Konzertreihe und bringe bald einen Flyer mit den genauen Terminen heraus.