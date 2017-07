VS-Schwenningen. Befindet sich ein nahestehender Mensch auf seinem letzten Lebensweg, stellt dies für die Betroffenen eine sehr schwere Zeit dar. Unterstützung kann man von Hospizbegleitern erfahren. Der Hospiz-Förderverein VS informiert am Donnerstag, 13. Juli, 19 Uhr, im Virchowweg 22 in Schwenningen über die Schulung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Brigitte Halder und Margarete Helbig geben nähere Informationen zur Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizbegleiter. Beginn des Basiskurses ist im Oktober. Eine Anmeldung zum Informationsabend ist möglich bis Montag, 10. Juli, Telefon 07721/99 52 94 11, E-Mail info@hospizverein-vs.de.