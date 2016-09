Bislang mussten die Mitarbeiter der Nachsorgeeinrichtung für Frühgeborene und schwer chronisch kranke Kinder in der Region ihre eigenen privaten Autos einsetzen, um ihre kleinen Patienten nach einer oft langwierigen stationären Behandlung zu Hause weiterbetreuen zu können. Der Verein "Der Bunte Kreis – Leben geben" als Träger der Nachsorgeeinrichtung ist deshalb glücklich, dass durch eine Spende der P & M-Stiftung und des Autohauses Mitsubishi Erndle in Donaueschingen jetzt ein eigenes Dienstauto zur Verfügung steht. Diese Spende wird den Mitarbeitern die Arbeit erleichtern und gleichzeitig eine ganz wichtige Kosteneinsparung bringen, teilt der Verein mit. Denn die sieben Mitarbeiter, die von Villingen und von Singen aus die Einzugsgebiete der beiden Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin betreuen und aufsuchend Hilfe in die Familien bringen, legen im Jahr etwa 25 000 Kilometer zurück. Foto: Verein