VS-Villingen. Der Verein "Pro Stolpersteine VS" trifft sich am Sonntag, 8. Januar, 19 Uhr, zu einer Mahnwache auf dem Münsterplatz in Villingen zum Thema "Ein Blick zurück ins Graue(n): NS-Euthanasieopfer aus Villingen". Zwei Schwestern, Pauline und Hedwig, geboren in Villingen und im Umland aufgewachsen, stehen im Mittelpunkt dieser Mahnwache stellvertretend für das Schicksal von fast 30 Villingern "Euthanasie-Opfer". Heinrich Schidelko wird zusammen mit zwei Abiturientinnen des St. Ursula-Gymnasiums diese Mahnwache gestalten. Im Rahmen der Mahnwache wird auch an die Namen aller vom Verein recherchierten betroffenen Villinger erinnert.