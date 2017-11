Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Mittwoch, 22. November, beginnt um 14.30 Uhr die Jahresabschlussfeier der verdi- Senioren im Bürgerheim in VS-Schwenningen, Mauthe­straße 7. Hierzu sind alle verdi-Senioren mit Partnern eingeladen. An diesem Nachmittag will die Gewerkschaft bei einem geselligen Beisammensein auf das zu Ende gehende Jahr zurückschauen und einen ersten Ausblick auf das neue Jahr wagen. Gastreferent ist Peter Fischer vom DGB Südbaden.