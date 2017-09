Villingen-Schwenningen (cos). Die kalte, dunkle Jahreszeit beginnt und mit ihr eigentlich die gemütlichen Stunden am heimischen Kachelofen. Doch für Bewohner der Wohngebiete Hammerhalde, Kopsbühl, Wöschhalde und Deutenberg ist dies mit einem faden Beigeschmack verbunden: Hier gilt in Folge der Hangdrucklage, in der die Bürger hier wohnen, nämlich das Verbrennungsverbot, das diese Nutzung untersagt. Als blanken Hohn dürften die Bewohner dieser Wohngebiete das Angebot der Stadt registriert haben, so CDU-Fraktionssprecherin Renate Breuning im Gemeinderat, wonach die Stadt "für eine warme Stube Brennholz" Brennholz verkauft.