Villingen-Schwenningen Verbrennungsverbot: Anwohner fordern Erhalt

Für ihn – und wie er betont auch für die anderen Nachbarn im Haus – wäre es nicht zu ertragen, wenn man morgens direkt den Gestank vom Kamin des anderen Hauses im Schlafzimmer hätte. Da würde es auch reichen, wenn ein einziges Haus in der Nachbarschaft mit Feststoffen heizen würde.

Der ehemalige Hauptamtsleiter lässt hierbei auch nicht das Argument gelten, dass die Technik mittlerweile deutliche Fortschritte gemacht hat. "Die sind immer noch nicht so weit, dass es keine Belästig­ung mehr gibt", erklärt Kamp, zumal er der Meinung ist, dass die neuste Technik sowieso nicht in Privathäusern verbaut wird. Die Folge wäre aus seiner Sicht also eine dauerhafte Geruchsbelästigung.

Die Anwohner der betroffenen Gebiete werden deshalb gespannt darauf schauen, ob sich der Gemeinderat in seiner heutigen Sitzung (ab 17 Uhr in der Neuen Tonhalle) an die Empfehlung der Stadt hält oder den Antrag der FDP-Fraktion befürwortet.

Update vom Mittwoch, 16. November:

Villingen-Schwenningen. Von der Tagesordnung genommen wird das Thema "Festsetzung von Verbrennungsverboten in Bebauungsplänen" in der Gemeinderatssitzung. Die Grundsatzentscheidung zur späteren Umsetzung in Bebauungsplänen, ein Antrag der FDP-Fraktion, der in der Gemeinderatssitzung in der Neuen Tonhalle vorgesehen war, müsse abgesetzt werden, teilt die Stadtverwaltung mit. "Es gilt von Seiten der Stadtverwaltung noch rechtliche Dinge abzuklären, die in der Kürze der Zeit nicht abschließend erörtert werden konnten", heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.