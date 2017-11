Villingen-Schwenningen Verbindung nach Mönchweiler steht

Das Projekt konnte dabei in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mönchweiler realisiert werden. Deren Bürgermeister Rudolf Fluck war vor rund einem Jahr auf das Stadtbauamt zugegangen, um den Wunsch einer umfassenden Erneuerung zu äußern – auch aufgrund des Schülerverkehrs. "Das hat reibungslos geklappt und ich bin total zufrieden", zeigt sich Fluck von der Umsetzung begeistert. Die Verantwortlichen sind zudem glücklich darüber, dass sich die Kosten in Grenzen gehalten hatten. Rund 35 000 Euro wurden in den Weg investiert, 15 Prozent davon übernimmt Mönchweiler.