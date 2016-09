Villingen-Schwenningen. Der Kreisverband Villingen der Rassegeflügelzüchter ist am 17. und 18. Dezember in den Schwenninger Messehallen Ausrichter der Landesverbandsschau der Landesverbände Baden und Württemberg-Hohenzollern. Es ist die erste gemeinsame Landesschau der beiden Landesverbände, und es wird der 90. Geburtstag des Villinger Kreisverbands gefeiert. Gerechnet wird, dass die Züchter aus Baden-Württemberg etwa 6000 Tiere der Rassegeflügelzucht in den Messehallen Schwenningen zur Präsentation ausstellen. Die Schirmherrschaft Minister Peter Hauk.