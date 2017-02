Villingen-Schwenningen Verbände empfehlen: Stadt soll Bahnhof kaufen

Die im Arbeitskreis Schwarzwald-Baar des Landesnaturschutzverbandes vertretenen Umwelt-, Naturschutz- und Wandervereine und mitgliederstarken Verbände richten einen gemeinsamen Appell an Oberbürgermeister Rupert Kubon und den Gemeinderat der Stadt Villingen-Schwenningen.

Sie erklären: "Seit Jahren ist bekannt, dass die DB AG den Schwenninger Bahnhof verkaufen will und dass ein Vorkaufsrecht seitens der Stadt VS besteht. In der festen Überzeugung, dass der Schwenninger Bahnhof mit allen dazugehörigen Bereichen – vergleichbar dem Muslenplatz oder dem Marktplatz – ein öffentlicher, für das städtische Leben bedeutsamer Raum ist, sind die Verbände davon ausgegangen, dass die Stadt selbstverständlich ihr Vorkaufsrecht ausüben wird."

In den vergangenen Wochen habe sich – überraschend für die Verbände – angedeutet, dass die Zukunft des Schwenninger Bahnhofs möglicherweise in privaten Händen liegen wird. "Wenn diese Option sich mit Einverständnis der Stadt durchsetzen würde, könnte dies in der Einschätzung der Verbände dem Wohl der Stadt – aus kurzfristigem Interesse – einen nachhaltigen, erheblichen Schaden zufügen", heißt es. Und weiter: "Der Schwenninger Bahnhof ist für einen großen und zunehmenden Bevölkerungskreis der Ausgangspunkt in die Region Schwarzwald-Baar-Heuberg, in den Neckarraum und in die Landeshauptstadt, in den Schwarzwald und nach Freiburg. Ebenso ist der Bahnhof Eingangstor für viele Gäste in die Stadt."