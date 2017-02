Villingen-Schwenningen Verantwortung und Hingabe

VS-Villingen. Frank Peter Zimmermann entzieht sich dem Druck des schnellen, reißerischen Musikmarkts, weigert sich eine Künstler-Homepage zu führen und bestimmt seine Konzertprogramme meist selbst. Nun widmet er sich ganz Johann Sebastian Bach – beim großen Meisterkonzert mit dem Württembergischen Kammerorchester Heilbronn im Franziskaner Konzerthaus. Um 19.15 Uhr findet im Raum Aktionen I eine Konzerteinführung durch Christoph Schanze statt.

Gemeinsam mit dem Heilbronner Kammerorchester gibt der ECHO-Klassik-Preisträger (Instrumentalist des Jahres 2014) einen kompletten Bach-Abend. Er spielt die bekannten Violin-Solokonzerte, anschließend Doppelkonzerte für zwei Violinen. Diese sind Bearbeitungen des D-Moll-Cembalokonzerts und des Konzerts für Oboe und Violine. Hier wählt Frank Peter Zimmermann als Solisten-Partner seinen Sohn Serge Zimmermann, der noch am Beginn einer internationalen Geigerkarriere steht. Es ist bemerkenswert, wie gut Vater und Sohn harmonieren, zumal wenn sie Lehrer und Schüler sind. Selten sieht und hört man Solistenpartner so intuitiv interagieren, so synchron phrasieren.

Dabei hatte sich Frank Peter Zimmermann sehr viel Zeit gelassen, Bachs Geigenwerke für sich zu gewinnen, die Musik wirklich in seinem Blut zu fühlen. Zimmermann spricht vom Feilen am eigenen Spiel und dem perfekten Ton, von Verantwortung und Hingabe: "Es ist für mich überhaupt das Größte, diese Musik zu spielen und an ihr zu arbeiten. Mehr braucht man eigentlich gar nicht. Sie gibt mir jedes Mal Ruhe und Kraft".