Schwarzwald-Baar-Kreis. Die Business School Alb-Schwarzwald in Rottweil hat am morgigen Mittwoch, 19 Uhr, im Rahmen des Studium Generale den Jesuitenpater Klaus Mertes SJ zu Gast. Das Thema seines Vortrags heißt "Verantwortung und Vertrauen", zwei Begriffe, deren Weite und Tiefe er aus verschiedenen Blickwinkeln kennt. Lehrend als Pädagoge, handelnd als Arbeitgeber und Direktor des Kollegs St. Blasien, beratend als Begleiter von Ratsuchenden, reflektierend als Priester, kämpfend als engagierter Diskussionspartner in den Medien. Mertes wurde Anfang 2010 einer breiten Öffentlichkeit bekannt: Die Aufdeckung sexuellen und physischen Missbrauchs junger Menschen an seiner traditionellen Schule, dem Canisius-Kolleg in Berlin, ist er als Rektor offensiv angegangen und hat dazu beigetragen, dass das langjährige Schweigen gebrochen wurde. Der Eintritt zu dem morgigen Vortrag ist frei, jedoch ist aufgrund der begrenzten Platzkapazität eine Anmeldung erforderlich, Telefon 07426/ 93 19 875, E-Mail: u.villing@bs-as.de.