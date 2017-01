Villingen-Schwenningen Veranstaltungskalender bereits gut gefüllt

Die Rolle, die der Stadtteilhalle zuteil werden soll, ist laut Stadtverwaltung klar definiert: "Ein Bauwerk von Bedeutung, zumal eines, das der Gemeinschaft dienen wird, muss gut gelingen und von Dauer sein. Die Menschen sollen sich dort wohlfühlen, das Haus mit Leben erfüllen und gerne ein- und ausgehen", heißt es. Die Neckarhalle soll demnach ein Haus der Kultur, der Kommunikation und Geselligkeit werden. Eine junge Kulturszene werde sich dort entfalten können, aber auch ein Ort der Begegnung für die Vielfalt der Kulturen in der Stadt könne dort entstehen. Der große, multifunktionale Saal wird zudem von den Studierenden der Hochschule als Auditorium Maximum genutzt werden.

Doch bietet Schwenningen bekanntlich noch mehr Veranstaltungsorte. Am selben Wochenende findet in der Messehalle eine der größten Messen statt. Bei der "Jobs for Future" haben Jugendliche die Möglichkeit, Einblicke in die Berufswelt zu bekommen und mögliche Perspektiven für ihre Zukunft auszuloten. Die Messe findet von 9. bis 11. März statt.

Ein anderer Veranstaltungsort ist die Helios Arena, in der, Stand heute, mindestens vier Großveranstaltungen im Jahr 2017 stattfinden werden. Den Anfang macht "Die Teddy Show" am Samstag, 29. April. Der Comedian Tedros Teclebrhan wurde 1983 in Eritrea geboren, wuchs dann in Mössingen auf studierte an der Internationalen Schauspielakademie Cre-Arte in Stuttgart. Seine erste Fernsehrolle übernahm er 2009. Am 3. Mai 2012 wurde die Teddy’s-Show erstmals ausgestrahlt. In der Sendung schlüpft Teclebrhan in Einspielfilmen in verschiedene Rollen, die von ihm selbst kreiert wurden. Im April 2012 feierte Teclebrhan das Debüt mit seinem ersten Bühnenprogramm in der Porsche-Arena in Stuttgart.

Einen Tag später, am 30. April, findet erstmal eine "Tanz in den Mai"-Veranstaltung in der Helios Arena statt.

Und schon eine Woche später, am Samstag, 6. Mai, geht es in der Helios Arena weiter. Die Musikshow "Die Mega 90er live" werden mit den Klassikern der 90er-Jahre, wie Snap, Mr. President, Rednex oder E-Rotic die Arena zum kochen bringen. Los geht es ab 18 Uhr und die Party soll sage und schreibe neun Stunden dauern.

Fehlen darf natürlich auch die Südwest-Messe nicht, die in diesem Jahr von 10. bis 18. Juni stattfindet. Die SMA Südwest Messe- und Ausstellungs GmbH beschreibt die Großveranstaltung auf dem Messegelände und den Messehallen als "Live-Erlebnis, bei dem alle Sinne angesprochen werden". Einblicke in Häuser, auf die neuesten Landmaschinen und die Verköstigung durch Winzer und Feinkosthändler sind nur ein Bruchteil dessen, was die rund 100.000 Besucher in diesen Tagen auf der Südwest-Messe erwartet.

Mallorca-Stars kommen wieder in die Messehalle

Raus aus den Hallen und hinein in die Innenstadt geht es dann wieder bei der Langen Schwenninger Kulturnacht. Es wird die zwölfte Auflage des kulturellen Großereignisses sein, bei dem lokale und internationale Künstler, Darsteller und Musiker auf Freiluftbühnen, Bars und anderen Lokalitäten auftreten. Im vergangenen Jahr waren es rund 1000 Mitwirkende, die die kulturelle Vielfalt in Schwenningen darboten. Wie gewohnt findet die Kulturnacht wieder am ersten Juli-Wochenende statt – also am 1. Juli. Beginn ist um 18 Uhr.

Gleich über mehrere Tage hinweg wird es bayrisch in der Helios Arena. Erstmals wird in der Halle, in der sonst die Schwenninger Wild Wings ihre Eishockeyspiele austragen, Festzeltstimmung aufkommen. Am Freitag, 29. September, beginnt das Oktoberfest um 18 Uhr, das dann auch noch am folgenden Samstag sowie am Montag (2. Oktober) gefeiert werden soll. Dass die zünftige Stimmung aufkommt, soll die Arena entsprechend aufwendig dekoriert und umgebaut werden.

Im November geht es nochmal in die Messehalle. Am Freitag, 10. November, steigt der "Seepark 6 – Winterstadl". Im vergangenen Jahr hatte der Veranstalter die Party am 11. November unter dem Motto "Fasnets-Opening" laufen lassen und war bei ortsansässigen Fasnetsvereinen auf Kritik gestoßen. Ungeachtet des Brauchtums kommen in diesem Jahr die Stars, die ihre Bühne hauptsächlich auf der Party-Insel Mallorca haben, nach Schwenningen, um eine Winter-Version des größten Mallorca-Schlagerfestivals "Seepark 6" in Pfullendorf zu feiern. Los geht die Sause Mitte November um 18 Uhr.