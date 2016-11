Villingen-Schwenningen Veranstalter zahlt nun doch Gema-Gebühren

Villingen-Schwenningen - Nach einem Jahr der musikalischen Pause werden die Kinderstimmen und Posaunenchöre wieder rund um das Villinger Münster und In der Muslen in Schwenningen ertönen. Zwar konnte sich der Veranstalter SMA Südwest Messe- und Ausstellungs-GmbH im Streit mit der Gema nicht durchsetzen, will aber auch nicht auf musikalische Darbietungen auf den Weihnachtsmärkten verzichten. "Jetzt zahlen wir eben das, was die Gema verlangt und beißen in den sauren Apfel", sagt SMA-Betriebsleiterin Patricia Leppert zähneknirschend.