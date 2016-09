Zum ersten Ehrenmitglied in der Vereinsgeschichte des Villinger Eisenbahn-Clubs (VEC) wurde kürzlich Gerd Dorer (links) ernannt. Bei einer kleinen Feierstunde im VEC-Clubgebäude überreichte ihm der Vorsitzende Wolfgang Riedel die Ernennungsurkunde. Der Geehrte trat im Gründungsjahr 1975 dem Villinger Club bei und ist seitdem in vielerlei Hinsicht bis heute eine wertvolle Stütze. Im Anschluss erinnerten sich die ­zahlreichen VEC-Mitglieder in geselliger Runde über manche Anekdote aus jetzt schon über vier Jahrzehnten gemeinsamen Villinger Clublebens. In diesem Rahmen wurde der Wunsch geäußert, dass die Signale für das gemeisame Eisenbahnhobby auch künftig auf freie Fahrt stehen sollen. Foto: VEC