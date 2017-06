Schwarzwald-Baar-Heuberg. Die Kreisgruppe Schwarzwald-Baar-Rottweil des Verkehrsclub Deutschland (VCD) begrüßt das jüngst vom Verkehrsministerium in Auftrag gegebene Gutachten zur Elektrifizierung der Bahnstrecken in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg. "Wir freuen uns sehr darüber, dass Verkehrsminister Hermann und die Landräte Hinterseh, Michel und Bär gemeinsam diesen für unsere Region wichtigen Schritt so schnell auf den Weg gebracht haben", teilt Ekkehard Hausen, Sprecher der VCD-Kreisgruppe, mit. Die VCD-Kreisgruppe begrüßt die ergebnisoffene, zukunftsorientierte Fragestellung, ob die Bahnstrecken mit einer Oberleitung versehen werden oder ob elektrifizierte Fahrzeuge mit Batterien oder mit Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis zum Einsatz kommen sollen.