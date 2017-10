Villingen-Schwenningen VBartz hat seinen Traum verwirklicht

VS-Villingen. Andrej Meier, Jan Kartopolow, Philipp Storublev, Stanislaw Hahn und Daniel Seifert. Das sind die Namen, die hinter VBartz stecken. Mit viel Arbeit und Mühe verwirklichten sie ihren Traum eines Street-Workout- Parks, der auf dem Gelände des Jugendtreffs Chilly beim Wohngebiet Haslach steht.

Bereits vor vier Jahren kam der damals 20-jährige Jan Kartopolow gemeinsam mit Andrej Meier auf die Idee, einen solchen Park zu gründen. Da sie nicht wussten, wie sie dieses Projekt am Besten auf die Beine stellen konnten, wandten sich die Beiden an die Sozialarbeiterin Jana Thome, Mitarbeiterin bei der Mobilen Jugendarbeit Villingen-Schwenningen. "Ich habe dann bei der Stadt angefragt, wie realistisch es wäre so ein Projekt zu starten", verrät Thome das Vorgehen.

Mit Unterstützung der Stadt konnten die zwei Jungs, die Planung des Street-Workout-Parks realisieren. "Ich war schon immer im Sport aktiv", so Kartopolow, "Dadurch hatte ich ein paar Kontakte und habe Leute angeschrieben, die helfen könnten". Der eigentliche Kontaktmann sei aber Andrej Meier gewesen, der sich hauptsächlich um Sponsorengewinn und Vermittlung kümmerte. Über die Kontakte seien sie dann zu Firmen gekommen, die das Projekt finanziell unterstützten.