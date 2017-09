Villingen-Schwenningen "Vater unser" krönt Jubiläumskonzert

VS-Tannheim. Der Kirchenchor hatte mit den Kirchenmäusen und dem Tannheimer Akkordeonverein ein schönes Programm zusammengestellt, das in knapp zwei Stunden einmal mehr die Vielseitigkeit von Musik präsentierte, das die Aktiven in vielen Proben erarbeitet hatten und am großen Wahlsonntag auch gerne vorstellten.

"Sie haben auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen, den Abend mit uns zu verbringen", sagte Jutta Blessing, Vorsitzende des Chores, in ihren Begrüßungsworten. Die beiden Dirigenten, Birgit Mundweiler für den Kirchenchor und Peter Müller für den Akkordenoverein, schöpften aus dem Repertoire vergangener Jahre und stellten ein sehr hörbares Programm mit dem "Best of 20 Jahre" zusammen.

"Gott hat sich unser Leben als Orchester vorgestellt", so der wohlklingende Einstiegstitel in den Abend, den der Chor anschließend mit anspruchsvoller geistlicher Musik im ersten Block ausgestaltete. Mit Anton Bruckners "Locus iste" und dem anschließenden "Panis Angelicus" gab es für den 30-köpfigen gemischten Chor große Aufgaben zu bewältigen, die unter dem energischen und exakten Dirigat von Birgit Mundweiler auch gut gemeistert wurden. Schön ausgesungen wurde John Rutters "Für die Schönheit dieser Welt", sehr melodiös ertönte der Titel im großen Altarraum.