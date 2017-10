Villingen-Schwenningen Vater und Sohn lesen zusammen vor

Eine Autorenlesung findet zum Abschluss des Tages um 16 Uhr statt. Hier können sich Besucher auf das Vater-Sohn-Gespann Carsten-Norbert Schulz und Benedikt Schulz freuen. Sie lesen aus ihrem historischen und zugleich metaphysischen Abenteuerroman "Pictorius, der Zeitführer und ich", welcher in Villingen spielt. Da die Plätze für die Lesung begrenzt sind, empfehlen die Mitarbeiter der Stadtbibliothek interessierten Zuhörern rechtzeitig vor Beginn da zu sein.

Besucher haben den ganzen Tag über die Möglichkeit, einen Einblick in alle digitalen Angebote der Stadtbibliothek zu erhalten sowie an Führungen mit Blick hinter die Kulissen teilzunehmen. Erstmalig wird eine sogenannte "Actionbound-Rallye" angeboten, in der man mithilfe von Tablets durch die Räume geführt wird. Weiter werden eine Wii- und Brettspielestation, Vorlesestunden für Kinder, ein großer Bücherflohmarkt und Präsentationen aus dem Arbeitsalltag der Bibliothek zwischen 9 und 17 Uhr geboten.

Relaxen im Bibliothekscafé

Im Bibliothekscafé, das wieder vom Freundeskreis unterstützt wird, kann während des ganzen Tages bei Kaffee und Kuchen das Ambiente der Stadtbibliothek genossen werden.

"Wir haben den Tag mit vielen bunt gemischten Programmpunkten gestaltet, damit für die ganze Familie etwas Interessantes dabei ist", so Stephanie Schumacher, stellvertretende Bibliotheksleitung. "Gleichzeitig ist es möglich, den Kunden auf diese Weise die tägliche Arbeit näher zu bringen", zeigt ­Schumacher auf.