Villingen-Schwenningen/Rottweil. Vanessa Trapani aus Villingen-Schwenningen und Fabian Böckeler aus Bühl/Baden haben beim Leistungswettbewerb der Konditoren in Rottweil gewonnen. Die Lebensmittelfachverkäuferin aus VS war zwar die einzige Teilnehmerin in ihrem Beruf, überzeugte die Jury aber mit ihrer Leistung. Gemeinsam mit Böckeler wird sie nun am bundesweiten Wettbewerb teilnehmen, der am 21. und 22. November in Berlin stattfindet.