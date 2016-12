Villingen-Schwenningen Vagabunden: verarmt aber geduldet

"Der Mann da, der ist in Ordnung. Er spielt schöne Musik, er leistet etwas. Und das soll er gefälligst dürfen", zeigt sich eine Passantin in Begleitung von zwei Jungs überzeugt. "Da drüben aber stehen eine ganze Ladung Bettlerinnen mit einem Zettel in der Hand, sie kämen aus Bosnien und bräuchten Nahrung für die Kinder. Dabei sind die Frauen gut gekleidet. Sowas geht gar nicht", sagt die Villingerin und zieht die Stirn in Falten. Nur wer kann im Vorbeigehen richtige Not überprüfen? Etwa zehn Euro klimpern innerhalb von zwei Stunden in dem Instrumentenkoffer, sagt Viktor und zuckt die Schultern. Wenigstens ein bisschen Geld – sofern er nicht flunkert. Bei schönem Wetter, sagt der Weißrusse, sind die Menschen besser gelaunt.

Dann bleiben sie gerne stehen, sind freundlicher, zücken auch mal die Börse für ein paar Münzen. Vorige Woche saß Bela aus Ungarn auf einem kleinen dreibeinigen Hocker, spielte in der Niederen Straße Gitarre. Auch der Ungar erfreute die Menschen, zumindest jene, die hinhören wollten. Mit zwei weiteren Freunden kommt Bela sporadisch nach Deutschland, um hier zu musizieren. Übernachtet hatte das Trio im Auto. Ist das Nächtigen dort nicht ungemütlich? "Eiskalt ist es. Morgens sind die Scheiben innen komplett beschlagen. Die Feuchtigkeit kriecht durch die Kleidung bis auf die Haut", verriet Bela in gebrochenem Deutsch. Rentiert sich das Musizieren? Bela erzählte von 20 Euro pro Tag. Am selben Tag fuhr er mit seinen Freunden nach Ungarn zurück, nach drei Wochen als Straßenmusiker in Deutschland.