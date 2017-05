Villingen-Schwenningen Urteil bleibt dem Publikum überlassen

In seiner bunten Weste unschwer zu erkennen, steht Till Eulenspiegel in jeder Kurzszene im Mittelpunkt, ist hier mal ein Malergeselle, der, wie ihm geheißen, die Fenster und nicht deren Rahmen streicht, dort ein Wunderheiler, der allen kranken Heilung verspricht, wofür er aber den Schwächsten von ihnen opfern müsse, oder ein Verkäufer, der die Anweisung seines Chefs zu genau nimmt und den Kunden tatsächlich "Honig ums Maul schmiert". Am Schluss fasziniert die Gerichtsszene, in der sowohl Till als auch die Bürgerschaft auf der Anklagebank sitzt.

Ist es richtig, jemandem um sein ganzes Vermögen zu bringen, indem man ihm einen Streich spielt? Ist es richtig, dass man jemanden ausgrenzt und sich über ihn lustig macht? Ist es richtig, über Jahre hinweg einen Rachefeldzug zu planen, nur weil einem als Kind Schlechtes widerfuhr?

Das Publikum sah sich in den beiden Aufführungen am Dienstag- und Mittwochabend getäuscht, wenn es auf Antworten darauf wartete. "Das überlassen wir eurem Urteil", schlossen die Schüler.

Die Lehrer Rico Knothe und Dominika Mrugala haben die Proben zu "Till Eulenspiegel" ein Dreivierteljahr begleitet, die Schüler aber "machen lassen", wie Knothe am Ende sagte und hinzufügte: "Ich finde, sie haben eine bemerkenswerte Leistung abgeliefert."