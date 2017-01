Villingen-Schwenningen Uraufführung zum Gedenktag

Villingen-Schwenningen. Die Musikakademie VS veranstaltet im Rahmen des Jubiläumsjahres am Vorabend des Holocaust-Gedenktages am Donnerstag, 26. Januar, 20 Uhr, in der Johanneskirche in der Villinger Gerberstraße das Oratorium "Metropole des Todes" von Rainer Horcher nach Otto Dov Kulka für Sprecher und Kammerensemble.

Rainer Horcher, Komponist der Uraufführung, Klarinettist und Dozent an der Musikakademie sowie Natasa Dastelen (Violine), Dragan Djokic (Akkordeon) und Maria Martinez (Sopran) bilden das Kammerensemble. Als Sprecher wirkt der Schauspieler Robert Weippert.

Die Metropole des Todes, das ist Auschwitz Birkenau. Als Kind wird Otto Dov Kulka zusammen mit seiner Mutter erst in das Ghetto Theresienstadt und dann nach Auschwitz deportiert. Er überlebt die zweimalige Liquidierung des sogenannten Familienlagers und verlässt Auschwitz schließlich im Januar 1945 auf einem Todesmarsch.