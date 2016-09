Villingen-Schwenningen Uraufführung am Sonntag im Gottesdienst

VS-Villingen. Zum Auftakt der Reihe wird am Sonntag ein Themengottesdienst mit Dekan Wolfgang Rüter-Ebel in der Johanneskirche (Gerberstraße) gefeiert. Der Projektchor VS singt unter Leitung von Jochen Kiene. An der Orgel spielt der neue Villinger Bezirkskantor Marius Mack. Im Gottesdienst gibt es neben Auszügen aus dem "War Requiem" von Benjamin Britten auch eine Uraufführung. Kiene hat "Die Versöhnungslitanei von Coventry" für gemischten Chor vertont. Brittens "War Requiem" entstand als Auftragskomposition zur Einweihung der neu erbauten St. Michaels Kathedrale in Coventry, deren Vorgängerkirche bei deutschen Bombenangriffen im November 1940 zerstört worden war.