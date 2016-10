VS-Villingen. Der Schwarzwaldverein Villingen wandert am Mittwoch, 12. Oktober, auf der Ostbaar. Start ist um 13 Uhr am Busbahnhof H 11 in Villingen. Von Hochemmingen aus geht es über Eckbühl, Erlenhof, Lindenhof, Obere Mühle nach Sunthausen (Dauer etwa zwei Stunden). Die Kurzwanderer starten in Tuningen und gehen über die Obere Mühle nach Sunthausen (Dauer etwa eine Stunde), wo auch die Schlusseinkehr im Gasthaus Lehre Post stattfindet. Der Fahrpreis beträgt acht Euro. Anmeldung bis morgen, Dienstag, 12 Uhr, bei Maier-Reisen, Telefon 07721/2 1027. Wanderführer sind Anneliese und Siegfried Held, Telefon 07721/48 96. Gäste sind wie immer willkommen.