Villingen-Schwenningen Untersuchung des Porträts von Maria Theresia

VS-Villingen. In der Restaurierungswerkstatt des Franziskanermuseums, die von Diplomrestauratorin Ina Sahl geleitet wird, wurde im Rahmen eines studentischen Praktikums das Porträt der Kaiserin Maria Theresia untersucht. Die Untersuchungsergebnisse wird Ina Sahl am Sonntag, 26. November, 15 Uhr, bei ihrem Vortrag im Aktionsraum 1 des Franziskanermuseums vorstellen. Diese sind sehr interessant, da sich das großformatige Porträt der Kaiserin Maria Theresia als etwas Anderes entpuppte als ursprünglich gedacht, teilt das Museum mit. Seit Jahrzehnten wurde das Gemälde als Ölmalerei auf Leinwand in den Inventarunterlagen des Museums geführt, dazu gehörig ein Zierrahmen mit vergoldetem Aufsatz und Monogramm der Herrscherin. Diese spannende Untersuchung, bei der fast wie in einem Krimi ermittelt wurde, was ein Gemälde sein kann, wenn es zwar so aussieht, aber doch keines ist, stellt Ina Sahl im Rahmen ihres Vortrags vor.