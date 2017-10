Villingen-Schwenningen "Unterstützung verdient"

Seit mehreren Jahren kümmert sich der Verein unter anderem um Menschen mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen. In den Bereichen Housekeeping, Hausmeisterdienste, Verwaltung, Restaurantservice und -küche, werden Menschen eingesetzt, die es schwer haben, sich in den normalen Arbeitsalltag zu integrieren. "Ein junger Mann mit Hörbehinderung hat bei uns die Beikochausbildung erfolgreich absolviert und nun auch einen Platz für eine Vollausbildung gefunden", freut sich Stöffelmaier. "Es ist schön zu sehen, dass diese Menschen zuerst in einem geschützten Umfeld lernen können."

Der Caritasverband veranstaltet regelmäßig Veranstaltungen und arbeitet eng mit dem, speziell für den Verband gegründeten, Freundeskreis zusammen. "Wer sich so engagiert, hat Unterstützung verdient", so Hans Mack, "das machen wir gerne."