Villingen-Schwenningen Unterrichtsbeginn am Romäusring

VS-Villingen. Am Montag, 12. September, beginnt am Gymnasium am Romäusring der Unterricht. Von 9.15 bis 10.15 Uhr feiern die Klassen einen Schulgottesdienst in der Aula. Für die Klasse 5 gilt folgender Zeitplan: 10.25 Uhr Ankommen der Schüler im Foyer, 10.35 Uhr Begrüßung, Klassenaufteilung in der Aula, Vorstellung der Klassenlehrer und Co-Klassenlehrer, für die Klassen sechs bis zehn: 10.25 bis 12.55 Uhr Organisatorisches und Unterricht im Klassenzimmer, sowie für die Kursstufe 1 10.25 Uhr Begrüßung und Informationen im Selbstlernzentrum, danach Bücherausgabe, 14 Uhr Unterricht und für die Kursstufe 2 11.30 Begrüßung und Informationen im Selbstlernzentrum, 14 Uhr Unterricht.