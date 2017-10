Villingen-Schwenningen Unterricht im Fossilienmuseum

Manche der Schüler kamen von weit her, einige hatten es ausnahmsweise entschieden kürzer als sonst, denn sie kommen aus Richtung Balingen oder aus Spaichingen. Das Abendgymnasium Villingen-Schwenningen versorgt die gesamte Region Schwarzwald-Baar Heuberg und angrenzende Gebiete mit Unterricht ausschließlich am Abend mit dem Ziel, berufsbegleitend die allgemeine Hochschulreife zu erwerben.

Die Exkursion nach Dotternhausen ist Teil des Unterrichts in den Fächern Biologie, Chemie und Geologie in der Oberstufe. Museumsführer Peter Bizer erweckte den Forschergeist der Abiturienten und veranschaulichte unterhaltsam und fachkundig die Gesteine und Fossilien aus der Jura-Zeit. Die Schüler konnten den Bezug zum vorangegangenen Unterricht herstellen und ihr Wissen erweitern.

Anschließend hatten sie die Gelegenheit, das Museum eigenständig zu erkunden und mit verteilten Aufgaben in Gruppenarbeit weitere Informationen einzuholen. Themen sind zum Beispiel "Das Krokodil, ein Erfolgsmodell der Evolution", "Flugsaurier und Fischsaurier – ein Vergleich", "Die Nautiliden – Tintenfische im Schneckenhaus". Die Ergebnisse der verschiedenen Arbeiten werden, in Form von Berichten und Bildern, für die gesamte Schülerschaft des Tagesgymnasiums und des Abendgymnasiums, im Gymnasium am Deutenberg ausgestellt. Hier in Schwenningen findet der Unterricht des Abendgymnasiums normalerweise statt. Exkursionen sind nur dann möglich, wenn die Veranstaltungen abends oder am Wochenende angeboten werden können. Das ist beim Fossilienmuseum in Dotternhausen der Fall und die Teilnehmer des Abendgymnasiums VS bedankten sich für die kompetente und sehr gelungene Führung.