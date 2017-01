Villingen-Schwenningen. Die Wirtschaft und Tourismus VS lädt Unternehmerinnen und Gründerinnen zum Netzwerken am Mittwoch, 1. Februar, 19 Uhr, ins Café da Vinci in Villingen, Gerberstraße 63, ein. Zu Beginn können Unternehmenskonzepte oder Projekte in einem Vortrag oder "freihändig" vorgestellt werden. Dieses Mal wird Selina Brenner vom Firmenservice der Deutschen Rentenversicherung Informationen zum Thema Selbstständigkeit und Rente vermitteln. Weiter stellt Sandra Sorgatz ihr Yogastudio Namaste in Schwenningen vor. Beim vierteljährlichen Treffen der Wirtschaftsfrauen VS findet sich der innovative und anregende Rahmen, um sich entspannt mit interessanten Gründerinnen und Unternehmerinnen auszutauschen, Kooperationen zu schmieden, Partnerinnen für gemeinsame Projekte zu finden oder Kunden zu generieren. Anmeldung Telefon 07720/ 8210 63 oder susanne.orlowski@villingen-schwenningen.de.