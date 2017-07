Villingen-Schwenningen Unterhaltung mit Lerneffekt

VS-Schwenningen. Lustig ging es am Montag in der Neckarschule zu. Rund 240 Kinder durften sich über zwei Vorstellungen des Theaterstücks "Die Neunte Sinfonie der Tiere" freuen. Aufgrund der großen Anzahl an Schülern wurde die Turnhalle gleich zweimal mit je 120 Schülern gefüllt. Im Vorfeld der Theateraufführung gab es für die Jungen und Mädchen die Möglichkeit, Instrumente kennenzulernen und sogar selbst auszuprobieren.