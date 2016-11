Villingen-Schwenningen Unterhaltsleistungen steigen nächstes Jahr erheblich

Im Gesamtzahlenwerk über 305 Millionen Euro entfällt ein Volumen von 67 Millionen in den Bereich des Fachausschusses. Davon allein 28,8 Millionen auf Jugendhilfeleistungen. Die Neuregelung für den Unterhaltsvorschuss, auf den vor allem Alleinerziehende angewiesen sind, machte eine nachträgliche Planänderung erforderlich, so Finanzdezernent Boris Schmid. Bisher wurden diese Leistungen für Kinder bis zu zwölf Jahren und über maximal sechs Jahre gezahlt. Ab 2017 laufen die Unterhaltsleistungen bis 18 Jahre und ohne eine Begrenzung der Leistungsdauer. In der Verwaltung rechnet man mit einem Anstieg von aktuell 357 auf 913 Fälle. Der zusätzliche Kreisanteil an diesen Kosten wird auf 560 000 Euro kalkuliert. Für Beate Berg-Haller (Grüne) ist diese Erweiterung "allerhöchste Zeit". Linda Arm (SPD) kritisierte die schnelle Verabschiedung des Gesetzes als "unredlich" und dass beim Bund von den zusätzlichen Kosten auch nicht viel hängen bleibe. Das bestätigte Sozialdezernent Jürgen Stach. Für ihn "macht der Bund mit diesem Gesetz Gewinn", da der Unterhaltsvorschuss der betroffenen Frauen mit Hartz IV-Leistungen verrechnet werde. Die Leidtragen seien die Kommunen. Und darum möchte CDU-Sprecher Günter Dreher die zusätzlichen Kosten auch im Blick auf die Kreisumlage dargestellt wissen. Im Jugendamt führen 1,5 Mehrstellen, Tarif- und Besoldungserhöhungen und eine Erhöhung der anteiligen Kosten des städtischen Jugendamtes um 30 000 zu Mehrausgaben von rund 300 000 auf 5,96 Millionen Euro. In der Jugendhilfe steigern höhere Fallzahlen und Kosten die Gesamtausgaben gegenüber dem Vorjahr um 2,17 auf insgesamt 28,78 Millionen Euro. In Verrechnung mit Kostenerstattungen und Einnahmen bleibt ein zu finanzierender Fehlbetrag von 18,62 Millionen. Die eingerichteten 9,75 Stellen für die Betreuung und Versorgung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden 2017 benötigt. Für die aktuell 22 VABO-Klassen für junge Flüchtlinge an den kreiseigenen Schulen wurde aus dem Asylbereich eine Stelle zur Schulsozialarbeit verlagert. Die Förderung der Erziehung in der Familie lässt sich der Kreis 742 000 Euro kosten. Ziel ist, die Erziehungsfähigkeit zu stärken. Dazu zählen Gruppenangebote für Alleinerziehende, Elternbildung, Familienhebammen, Generationenpaten, Versorgung in Notsituationen und begleiteter Umgang von Eltern und deren Kindern bei Umgangsproblemen. Für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen wird mit steigenden Fallzahlen ein Fehlbetrag von 1,26 Millionen Euro kalkuliert. Die Hilfen zur Erziehung von sozialer Gruppenarbeit über sozialpädagogische Familienhilfe Tagesgruppen, Vollzeitpflege, Heimerziehung und Jugendhilfeleistungen an Schulen und in Sozialraumprojekten lässt sich der Kreis netto insgesamt 11,96 Millionen Euro kosten. Hilfen für seelisch behinderte Kinder, junge Volljährige und Inobhutnahmen belaufen sich auf Gesamtausgaben von 1,38 Millionen Euro. Erheblich zugenommen hat die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Derzeit werden im Landkreis 95 und in der Stadt VS weitere 59 Jugendliche versorgt. Die damit verbundenen Jugendhilfekosten werden vom Land erstattet, die Verwaltungskosten bleiben beim Kreis. In den vergangenen zehn Jahren verdoppelten sich die Jugendhilfe-Nettoaufwendungen im Landkreis von 9,5 auf 18,6 Millionen Euro. "Können wir uns das noch leisten?" fragte Günter Dreher und mahnte, die "Kostenschraube steuernd in den Griff zu bekommen". Für Linda Arm lässt die gesellschaftliche Entwicklung "keine Spielräume an der Kostenschraube zu drehen". Sie mahnte Prävention an und Straffung der Organisation aber "nicht am Personal zu sparen". Mit den diskutierten Änderungen geht der Beschlussvorschlag der Verwaltung mit einem einstimmigen Votum an den Kreistag.

Das Haushaltsvolumen von 305,162 Millionen Euro liegt um 941 000 Euro unter dem Vorjahr. Der Entwurf sieht eine Erhöhung der von den Städten und Gemeinden zu erbringenden der Kreisumlage von 1,2 auf 32,30 Prozentpunkte vor, das heißt, eine Steigerung um 7,5 auf 87,8 Millionen Euro vor. Die Nettoinvestitionsrate beträgt 11,7 Millionen Euro.