Villingen-Schwenningen. Unter dem Einfluss von Drogen ist ein 18-jähriger Fahranfänger am frühen Montagmorgen mit einem VW in der Waldstraße in Villingen unterwegs gewesen. Der junge Mann wurde gegen 1.30 Uhr von einer Polizeistreife kontrolliert. Dabei ergaben sich eindeutige Hinweise auf eine Drogenbeeinflussung, teilt die Polizei mit. Ein Drogentest verlief positiv. Somit war die Autofahrt für den 18-Jährigen beendet. Nach einer Blutentnahme muss der junge Mann nun mit empfindlichen führerscheinrechtlichen Maßnahmen rechnen.