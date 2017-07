Villingen-Schwenningen Unsicherheiten bei Verträgen beachten

30 Teilnehmer nahmen dieses Informationsangebot und den Erfahrungsaustausch wahr. Christine Breckwoldt, Referentin des Ministeriums für Finanzen an der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der EU, berichtete aus Brüsseler Perspektive über den Brexit und seine Folgen. "Die EU und Großbritannien haben sich auf einen phasenweisen Verhandlungsansatz geeinigt, bei dem zunächst der Status der EU-Bürger im Vereinigten Königreich geklärt werden muss. Zudem muss es eine Vereinbarung über alle finanziellen Verpflichtungen geben und nach Lösungen gesucht werden, damit zwischen Irland und Nordirland keine harte Grenze besteht." Erst dann soll über die Beziehungen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich gesprochen werden.

Wenn die Verhandlungspositionen auf beiden Seiten so blieben, dann könne bei den künftigen Beziehungen maximal ein Freihandelsabkommen nach dem Vorbild EU-Kanada herauskommen. "Aus Zollsicht ist jetzt völlig unklar, wie der zukünftige Status von Großbritannien sein wird. Worum sich die Unternehmen jetzt schon kümmern sollten, sind die Bereiche Marken und Patente", so Bernd Seemann von der Aesculap AG, und Vorsitzender des Arbeitskreises Zoll, sowie Manfred Schmiermund von KLS Martin.

Rechtsanwältin Sabine Nielsen unterstrich in ihrem Vortrag, dass die Unternehmen strategisch planen müssten und die Risiken hinsichtlich des schlechtesten Brexit-Ausgangs mit einbeziehen sollten, um voraussichtliche Verluste so niedrig wie möglich halten zu können. Dazu gehöre eine Überprüfung der Bestandverträge und bei Neuverträge auch einen schlechten Ausgang in die Überlegungen einzubeziehen.