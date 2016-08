Villingen-Schwenningen "Unseren Bienen gefällt die Silphie"

Erhalt der Bienenvölker

"Wir sehen keinen großen Ertrag an Honig, sondern den Erhalt und die Entwicklung der Bienenvölker", betont er. Bisher diene Raps den Bienen als Zufuhr, die Silphie sei aber in der Zeit da, in der man sie brauche. Geerntet werde nämlich Ende September, gerade der richtige Zeitpunkt für die Winterruhe der Bienen. So sieht Schmiede eine Umwandlung von ein bis drei Prozent der Maisflächen in Silphie-Flächen. Das sei kein vermessener Wunsch, gibt Schmieder zum Ausdruck und ergänzt: "Unseren Bienen gefällt die Silphie". Bevor das neue Anbaukonzept allerdings das erste Mal Früchte tragen konnte, hat es viele Dürren überstehen müssen, denn bislang haben einige Argumente gegen den Anbau der Donau-Silphie gesprochen. Zum einen verursacht das erste Jahr hohe Kosten, da die Pflanze in Form von Setzlingen auf das Feld gebracht werden muss. Für eine Aussaat war die Keimfähigkeit mit 15 bis 20 Prozent nämlich zu gering. Diese wurde jetzt, dank des neuen Anbaukonzeptes auf über 90 Prozent erhöht. Zum anderen müsse der Landwirt nach der Aussaat für ein Jahr auf Erträge verzichten, weil sich die Silphie erst im zweiten Jahr ernten lässt.

"Wir haben 4000 bis 5000 Euro in das Feld investiert und gehofft, damit Erfahrungen zu sammeln", berichtet Fleig. 2013 pflanzte er bereits die ersten Pflanzen. Letztes Jahr konnte der Landwirt eine "gute Ernte" verzeichnen. Zu verdanken hat er dies dem neuen Anbaukonzept. Hierbei wird im ersten Jahr Mais und unmittelbar danach die Silphie gesät. Der Mais spendet der Energiepflanze Schatten und beugt so Unkraut vor – auf Herbizide kann also ab dem zweiten Jahr getrost verzichtet werden.

Zudem kann der Mais geerntet werden und wirkt dem ertragslosen ersten Jahr entgegen. In Baden Württemberg beläuft sich der Bestand auf 480 Hektar und für das kommende Jahr werden 1000 Hektar erwartet. Die Schwerpunkte liegen in Bräunlingen, Tuningen und Trossingen. Auch Fleig möchte seinen Bestand von zwei Hektar auf sechs erweitern. "Es ist ein sehr guter Ansatz, um vom Mais wegzukommen", resümiert die zu Anfang skeptische Landtagsabgeordnete. Es brauche mehr Pioniere, beteuert Braun, die von der optischen Bereicherung des Landschaftsbildes beeindruckt ist. "Fast medidativ", wirke das Gebrumm und Gesumm der Bienen und Insekten in den Feldern.