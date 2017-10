Villingen-Schwenningen "Uns läuft die Zeit davon"

VS-Schwenningen. Eigentlich wäre es die praktischste Lösung für die Stephanus-Gemeinde, direkt gegenüber ihres bisherigen Standorts in der Spittelstraße einzuziehen.

Doch so einfach, wie es sich alle Beteiligten anfangs vorgestellt hatten, sind die Umstände nicht: Wie berichtet, hatte der bisherige Inhaber Hans Müller das marode Kino, das seit mehreren Jahren leer­steht, im Januar dieses Jahres an eine Villinger Immobilienfirma verkauft. Diese wollte das Gebäude für die Stephanus-Gemeinde grundlegend sanieren und für die notwendigen Gemeindesäle und Studentenwohnungen, die sich vis-à-vis im Bestandsgebäude befinden, herrichten.

Mittlerweile komme die Firma als Investor aber nicht mehr infrage, wie sowohl die Geschäftsführung als auch der Gemeindeleiter Fredi Irion deutlich machen. Doch die Suche nach einem Geldgeber läuft auf Hochtouren, versichern beide Seiten. "Wir drücken und sind in der Planung an einem Gesamtkonzept", heißt es bei der Geschäftsführung weiter. Wenn alles gut läuft, könnte es noch in diesem Jahr zu einer Unterschrift kommen.