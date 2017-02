Villingen-Schwenningen Unruhige Kinder fordern heraus

Der Elternkurs startet am Mittwoch, 15. März, um 18.30 Uhr und wird von Monika Hirt, Ergotherapeutin geleitet. Für die Kinder wird ein eigenes Kursangebot immer dienstags um 16 Uhr angeboten, das ein fester Bestandteil dieses Elternkurses ist. Das Kursangebot findet im Rahmen der Stärke-Kurse statt und ist kostenlos. Treffpunkt ist die Beratungsstelle in der Herdstraße 4 in VS-Villingen (Nähe Finanzamt/neben der Hotelfachschule). Eine verbindliche Anmeldung zum Kurs ist erforderlich unter Telefon: 07721/91 37 67 6.