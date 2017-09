Villingen-Schwenningen Unmut über Schild-Wirrwarr in Bürkstraße

"Es wurde festgestellt, dass Kabel zu hoch lagen", erklärt Falke weiter. Daraufhin habe erst eruiert werden müssen, wie diese am besten heruntergelegt werden können. Am Mittwochmittag gab das Stadtbauamt grünes Licht für den unverzüglichen Baustart.

Für Jakob Müller, Anwohner der unteren Bürkstraße, dessen Frau in der Kirchstraße das Kindergeschäft Lollipop betreibt, ist diese Neuigkeit dennoch nicht befriedigend. Hatten er und weitere Händler immer wieder kritisiert, dass die Stadt Baumaßnahmen, Sperrungen oder Umleitungen zu spät angekündigt hatte, ärgert er sich jetzt, dass trotz Ankündigung so lange nichts passiert ist. Denn an den Parkplätzen in der unteren Bürkstraße, die mitunter von Geschäftskunden genutzt werden, steht bereits seit vergangenem Donnerstag ein Schild, das auf ein ab Montag, 25. September, geltendes Parkverbot hinweist.

Vonseiten der Stadt sei ihm mitgeteilt worden, dass ab Montag die Kreuzung für besagte Kanal- und Leitungsarbeiten gesperrt wird. Seit Montag seien die Parkplätze durch Absperrgitter vom Gehweg getrennt, sodass nur noch Fahrzeuge der Polizei dort parken könnten. Zudem wurde, von der Bürkstraße kommend, ein Schild mit dem Hinweis "Durchfahrt Kirchstraße gesperrt" aufgestellt, ebenso befindet sich dort ein Schild "Sackgasse". Und mag den einen oder anderen Autofahrer, der nicht sowieso schon vorher links Richtung Sturmbühlstraße abgebogen ist, verwundern, dass es trotzdem stets weitergegangen ist.