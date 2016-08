Villingen-Schwenningen Unlautere Werbemethoden

Jetzt ist diese Praxis für die Kasse zum Stolperstein geworden. Das Landgericht Konstanz hat mit einem Urteil diese telefonischen Werbemethoden der bundesweit agierenden Kasse untersagt, sonst droht ein Ordnungsgeld in Höhe von 250 000 Euro. Noch nicht klar sei derzeit, ob gegen das Urteil Berufung eingelegt werde, so Frimmersdorf. Darin heißt es, dass die Werbung mit einem Telefonanruf ohne ausdrückliches Einverständnis eine unzulässige unzumutbare Belästigung darstelle. Dass ein solches Einverständnis vorgelegen habe, müsse der Werbende mit der Aufzeichnung der Telefonate beweisen. Die Wettbewerbszentrale im hessischen Bad Homburg hat dem Gericht acht Fälle vorgelegt. Die Richter haben in der mündlichen Verhandlung in der Villinger Außenstelle des Landgerichts Konstanz zumindest bei sechs der angesprochenen Verbraucher keine dokumentierte Einverständniserklärung festgestellt. Die von der Schwenninger Krankenkasse beauftragten Firmen haben ihrerseits die Akquise an Untervermittler vergeben. In einem Fall sei sogar vom Werber-Unternehmen eine Kündigung an die bisherige Krankenkasse einer Angesprochenen geschickt worden. "Wir haben uns von dem Versicherungsmakler getrennt", teilt Frimmersdorf mit. Zudem spricht er von Einzelfällen, die vor Gericht behandelt wurden angesichts der einigen tausend, die von den Externen befragt wurden. Er verwies auch auf die Weiterbildungsmaßnahmen für Versicherungsmakler und die Ansprechpartner im eigenen Betrieb.