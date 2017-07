Villingen-Schwenningen. Die Unimog-Freunde-Schwarzwald-Baar bewirten am Sonntag, 16. Juli, 11 bis 17 Uhr, an der Feldner Mühle. In dieser Zeit werden Rundfahrten mit Unimogs für Kinder angeboten. Nach dem Mittagessen gibt es zum Kaffee selbst gebackenen Kuchen. Die "Biergartenmusig" aus Brigachtal sorgt für zünftige Unterhaltung. Zwischen 14 und 16 Uhr ist Kuschelzeit für die Kinder mit den großen und kleinen Tieren der Feldner Mühle. Bei schlechtem Wetter ist ein Zelt vorhanden. Der Erlös kommt in vollem Umfang dem Förderverein Feldner Mühle zugute.