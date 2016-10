Schwarzwald-Baar-Kreis. Berufe in Uniform rund um Sicherheit und Ordnung werden am Donnerstag, 20. Oktober im Berufsinformationszentrum (BiZ) in Villingen der Agentur für Arbeit vorgestellt. Von 14 bis 17 Uhr informieren Einstellungsberater der Landespolizei, der Bundespolizei und des Hauptzollamts über Einstellungsvoraussetzungen, Ausbildung und Laufbahnen, die auch jungen Frauen offen stehen. Polizeibeamte stehen Tag für Tag mitten im öffentlichen Leben. Sie sind "live" dabei und sorgen für ein harmonisches Miteinander nach rechtsstaatlichen Spielregeln. Ein Einstellungsberater gibt Auskünfte zu den Ausbildungsgängen im mittleren und gehobenen Polizeidienst. Ein Einstellungsberater informiert über die Laufbahnen im mittleren, gehobenen und höheren Dienst bei der Bundespolizei. Zollämter und Zollkommissariate sind zuerst für Bürger sowie Wirtschaftsbeteiligte erste Ansprechpartner für alle Fragen "rund um den Zoll" Eine Anmeldung für diesen Fachtag ist nicht nötig. Man kann sich unverbindlich informieren.