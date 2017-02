Villingen-Schwenningen Ungewöhnliches Duo

Norbert Gottschalk ist einer der bedeutendsten Jazzvokalisten Europas. Sein 1988 erschienenes Debüt-Album wurde mit dem internationalen "Vierteljahrespreis der Deutschen Schallplattenkritik" ausgezeichnet und sicherte ihm einen Platz unter den zehn besten Jazz- und Scat-Sängern weltweit. Gottschalk ist ein Meister der leisen Töne, seine Stimme erinnert mit ihrem weichen Timbre oft an den großen Johnny Mathis.

Seine CDs werden von der Fachpresse hoch gelobt und vom Publikum begeistert angenommen. Neben seiner regen Konzerttätigkeit unterrichtete Norbert Gottschalk am Staatlichen Conservatorium Maastricht (Niederlande) und war Dozent an der Musikhochschule Köln sowie Gastprofessor in Luzern (Schweiz).

Über den Jazz-Bassisten German Klaiber müssen in unserer Region nicht viele Worte verloren werden. Nicht nur in seiner Heimatstadt Rottweil ist bekannt, dass ihn sein enorm erdiges und swingendes Spiel mit Musikern wie Herb Ellis, Ernie Watts, Bobby Shew, Steve Turre, Jeff Clayton und Peter Herbolzheimer zusammengebracht hat. Er studierte in Stuttgart und an der Western Illinois University/USA.