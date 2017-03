Villingen-Schwenningen Ungewöhnliche Kopfwäsche

Christina Nemecs (Bass) ist im Bereich Avant-Rock und Industrial verortet. Sie ist Gründerin und Betreiberin des Labels Comfortzone und gehört zum Netzwerk "female:pressure". Als Solo-Künstlerin tritt sie unter dem Namen Chra auf.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe "Kernmacherei" statt.

Eintrittskarten für die Veranstaltung "Shampoo Boy" gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (ermäßigt 50 Prozent) unter anderem beim Tourist-Info & Ticket-Service in Villingen (Franziskaner Kulturzentrum) und Schwenningen (Bahnhof), außerdem an allen Vorverkaufsstellen von Kulturticket Schwarzwald-Baar-Heuberg, telefonisch unter 07721/82 25 25, per E-Mail an tickets@villingen-schwenningen.de und im Internet www.villingen-schwenningen.de.