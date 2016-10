Villingen-Schwenningen Ungewisse Entwicklung der Kosten

Schwarzwald-Baar-Kreis. Im Umwelt und Technischen Ausschuss des Kreistages konnte Amtsleiter Martin Fetscher die beachtlichen Ergebnisse der Schwarzwald-Baar-Abfallwirtschaft vorstellen. Während das Aufkommen beim Haus- und Sperrmüll konstant ist, zeigt sich bei den Wertstoffen mit einem Plus von rund einem Prozent weiterhin ein Trend nach oben.

In den vergangenen 20 Jahren sank die Abnahme von Haus- und Sperrmüll bei gleichzeitiger Zunahme von Biogut und Wertstoffen in kaum einem Kreis so markant wie hier: Der zu entsorgende Haus- und Sperrmüll sank von 191 auf 131 Kilogramm je Einwohner und Jahr. In diesem Ranking "liegt Schwarzwald-Baar unter allen 44 Stadt- und Landkreisen auf dem achten Platz und profitiert nach wie vor von seinem gut ausgebauten Wertstofferfassungssystem", heißt es aus dem Abfallwirtschaftsamt.

Ähnlich positiv stellt sich die Entwicklung der Müllgebühren für private Haushalte während der vergangenen zehn Jahre dar. Bei einer Betrachtung ohne Biomüllbehälter liegt der Vier-Personen-Haushalt mit 94 Euro jährlich erheblich unter dem Landesdurchschnitt von rund 126 Euro und landesweit auf dem fünften Platz. Bei diesem für die Bürger erfreulichen Aspekt wird im Abfallwirtschaftsamt die künftige Entwicklung der Abfallgebühren im Landkreis als eher "ungewiss" eingeschätzt. Die Bereiche Müllsammlung, Restmüllverbrennung und Biomüllvergärung unterliegen längerfristigen Verträgen. Die Kosten basieren auf geringer Teuerungsrate und günstigen Treibstoffpreisen. Langfristig werde "dieser Kosteneffekt aber wohl nicht anhalten" heißt es. Auch die Verwertungspreise, die von der weltwirtschaftlichen Entwicklung, beziehungsweise der Stabilität abhängen, seinen nur schwer vorhersehbar.