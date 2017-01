VS-Villingen. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1200 Euro zu kümmern, ist nach Angaben der der Polizei am Freitag gegen 16.30 Uhr ein 77-jähriger Fahrzeugführer abgehauen, nachdem er mit seinem Wagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes "Am Krebsgraben" in Villingen gegen einen Opel Corsa gestoßen war. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Die Beamten des Polizeireviers Villingen machten den Unfallflüchtigen schnell ausfindig. Gegen den 77-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet, heißt es im Bericht.