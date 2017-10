VS-Villingen. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag, 16. Oktober, gegen 12.05 Uhr, auf der Max-Planck-Straße in Vilingen zugetragen hat. Auf Höhe des Autohauses Südstern kam es aufgrund einer roten Ampel zu einem Rückstau. Ein 40-jähriger Tiguan-Fahrer hielt an der rechten Fahrspur an. Ein Fahrer eines hellblauen BMW-Carbrios überholte den Tiguan links. Hierbei kam es zum Streifvorgang, wobei der Tiguan an der linken Seite erheblich beschädigt wurde. Der Cabrio-Fahrer flüchtete in die Berliner Straße. Hinweise an die Polizei, Telefon 07721/6010.